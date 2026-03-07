先発再転向の西武・平良が、7日のヤクルト戦（春野）で先発することが決まった。キャンプ中に左ふくらはぎ肉離れを発症してWBC出場を辞退。ブルペンでは150キロ台を投げ込むなど順調に回復し、2月18日にはライブBP（実戦形式の打撃練習）にも登板した。今回が今春初実戦となり、西口監督は「どういう投球をしてくれるか楽しみ。動きも含めて確認したい」と話した。