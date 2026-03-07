巨人の新外国人ブライアン・マタ投手が、７日のオリックス戦で初めて先発マウンドに立つ。「まずはしっかりストライクゾーンに投げることを意識して、自分のベストパフォーマンスを出したい」と意欲。２月２３日の楽天戦では３番手で１回を１安打無失点。初めて訪れた京セラドームに「すごくいい球場」と好印象を持っており「投げられることに感謝したい」と話した。