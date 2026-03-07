◇オープン戦巨人３―２オリックス（2026年3月6日京セラD）巨人のアピール合戦が活発だ。坂本が2回に中前打で3試合連続安打とし、新加入の松本は5回にオープン戦初安打となる中前打。DHに入った佐々木と新主将の岸田も2安打ずつ放つなど、先発全員安打の計12安打を記録した。12日までの残り5試合を開幕1軍の見極め期間としている阿部監督は「蹴落とし合う競争ではなく、チームとして高め合う競争をしているから」と評価