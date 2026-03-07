日本相撲協会は６日、大阪市内で理事会を開き、弟子の伯乃富士に暴行を働き、自ら日本相撲協会に報告して師弟で事情聴取に応じていた伊勢ケ浜親方（３４）＝元横綱照ノ富士＝に対し、春場所休場の措置を取った。正式な処分は、コンプライアンス委員会の調査結果を踏まえ、場所後に決まる見通し。勝ノ浦コンプライアンス部長（元幕内起利錦）は２月２４日に両国国技館で親方、伯乃富士、事情を知る錦富士の聴取に立ち会った。大