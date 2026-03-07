◇19日開幕第98回選抜高校野球大会（甲子園）優勝候補の山梨学院、横浜、大阪桐蔭、沖縄尚学は異なるブロックに入り、会場は静けさを保ったまま抽選が進行した。横浜―神村学園、花巻東―智弁学園が初戦を戦うBブロックが最も激戦区。大阪桐蔭は試合間隔が短い「しんがり」から上位を狙う。昨夏の甲子園優勝に導き、高校日本代表入りした沖縄尚学・末吉は秋に調子を崩したが、現在はフォームのバランスを修正して復調気配