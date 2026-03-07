世界の王も思わず目尻を下げた。第６回ＷＢＣ１次ラウンドＣ組初戦で侍ジャパンは６日に東京ドームで台湾と対戦し、１３―０で７回コールド勝ちを収めた。「１番・ＤＨ」で先発した大谷翔平（３１＝ドジャース）が、２回に決勝の満塁本塁打を放つなど４打数３安打５打点と爆発。初代ＷＢＣ優勝監督であるソフトバンク・王貞治球団会長（８５）が試合前にチームを激励し支持した「ドジャース流」の１番起用に見事に応え、打線を力