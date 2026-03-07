フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が座長を務める「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ」が、７〜９日に宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。自身も被災した東日本大震災の発生から１１日で１５年。幼少期に羽生が育ったアイスリンク仙台でスケートに励んだ鈴木なつ（関大４年）が本紙の取材に応じ、復興支援が東北の方々に与えた?力?について証言。故郷の再起