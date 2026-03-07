◇オープン戦巨人３―２オリックス（2026年3月6日京セラD）さすがの投球だ。巨人・山崎は4回2安打無失点、3三振を奪う好投。開幕投手候補筆頭として開幕日の27日と同じ金曜日に先発し「いいバランスで投げられたと思います」と何度もうなずいた。「違う攻め方、フォークが見逃された時に違うボールで勝負できるように」。キャンプから取り組むカーブを使った投球術がさえた。最速148キロの直球に最遅100キロのカーブを織