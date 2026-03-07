「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第２日」（６日、琉球ＧＣ＝パー７２）１アンダー、１７位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が１０バーディー、ノーボギーで自己ベストを１打更新し、コースレコードタイとなる６２を記録。通算１１アンダーで首位に躍り出た。また左手首故障からの復帰戦となる小祝さくら（２７）＝ニトリ＝は今季ツアー初となるホールインワンを決めるなど６アンダー、