天国から地獄へ叩き落された。台湾は６日の日本戦（東京ドーム）に０―１３で７回コールド負け。５日のオーストラリア戦に続き連敗を喫し、１次ラウンド突破は絶望的となった。日本の強力打線を相手に、完全なワンサイドゲームを強いられた。初回こそ無死二塁のピンチを抑えて無失点スタートとした台湾代表だったが、２回には大谷に満塁弾を浴びるなど一挙１０失点と大炎上。続く３回にも岡本の適時打などからさらに３点を失い