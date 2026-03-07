内容も規模も史上最高になるか。５月２日に東京ドームでボクシング・世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦、ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０＝大橋）に同級４位・井岡一翔（３６＝志成）が挑戦することが６日、発表された。興行は「ＴＨＥＤＡＹ」（ザ・デイ）と銘打たれ、２０２２年６月のキックボクシング興行「ＴＨ