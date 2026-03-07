新日本プロレス６日の大田区大会で、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４）がマスター・ワト（２８）の挑戦を退け、Ｖ２に成功した。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」のメンバーを次々と介入させ、無法ファイトを展開。最後は鉄板上への高角度ＤＤＴからスープレックス・デ・ラ・ルナをさく裂させ、ベルトを守り抜いた。試合後は次期挑戦者に名乗り出たＹＯＨにＫＯされて無言で退場したＤＯＵＫＩだ