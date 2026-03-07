お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（３１）が６日、都内で行われた、ＳＵＮＴＯＲＹＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」の商品説明会に、サカナクション・山口一郎（４５）らと出席。一部でタレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際が報じられた後、初の公の場となった。イベントでは、くるまが山口へ、ブレンデッドウイスキーである同商品にちなんで質問。くるまは「ブレンデッド」を強調しながら「山口さんもいろんな音楽であったりいろん