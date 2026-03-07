「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）１軍の対外試合では初のスタメンマスクとなった阪神・嶋村麟士朗捕手（２２）が３安打し、計７投手の無失点リレーにも貢献した。甲子園のファンの前で攻守で躍動し、早期の支配下登録を猛アピール。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−嶋村が攻守で躍動。「いいものは見せていると思いますが、個人のことは、もう言うことはないですね」−村