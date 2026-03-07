©ABCテレビ いま最も勢いのある落語家、桂二葉。独演会はいつもソールドアウトの人気ぶりで、「探偵！ナイトスクープ」の探偵としても活躍中です。 おかっぱ頭と高い声が特徴的な彼女。古き良き柔和な大阪ことばで、慈しむように古典落語を語ります。北海道では初めての独演会を札幌で開催。大阪ことばの落語は受け入れられるか注目が集まります。 ©ABCテレビ ときには深夜まで高座をつとめる二葉。バラ