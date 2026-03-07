「プロレス・新日本」（６日、大田区総合体育館）東京五輪柔道金メダリストのウルフアロン（３０）が、初の旗揚げ記念日大会で行われた１０人タッグ戦で、特別参戦した藤波辰爾（７２）と初競演した。先発した藤波がドラゴンスクリュー２連発で沸かせると、タッチを受けたウルフはコーナーに上ってからリングに降りる“ドラゴンリングイン”を実行し、どよめかせた。自陣は敗れたものの「７２歳で輝いている。すごく勇気づけ