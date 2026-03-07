第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。花咲徳栄（埼玉）は第3日第1試合で東洋大姫路（兵庫）と激突。03年には準々決勝で同校と対戦し延長15回の末、引き分け。翌日の再試合も延長10回まで戦うもサヨナラ負けを喫した。因縁の再戦に本田新志主将（3年）は「（激闘があったことは）知ってます。リベンジじゃないですけど勝ちたいなと思います」と力を込めた。当時も率いて