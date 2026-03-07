第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。北海道・北照の手代森煌斗（きらと）主将（3年）が最後に残っていた「当たりくじ」を引いて選手宣誓に決まった。前日のキャプテントークでも唯一、大役を希望していただけに「やっぱり運が残っていた。一生に一度あるかないかのこと。せっかく甲子園に出場できるのでやりたいなと思いました」と同校では元ヤクルトの西田明央以来とな