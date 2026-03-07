ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、元世界４階級制覇王者で同級４位の井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。５月２日に東京ドームで戦うと６日、主催者から発表された。井岡は待望していた拓真への挑戦が決まり、「こんな素晴らしい興行で対戦できることに感謝。王者に返り咲き、５階級制覇を成し遂げたい。拓真選手は技術が高く攻略するのは高い壁だが、最大限に努力して試合を迎えたい」と腕をぶし