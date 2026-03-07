元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が、テレ東「旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に負傷したと、同局が発表。全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。【画像】前園がテレ東ロケで全治半年の負傷マネジメントが声明前園をマネジメントするジャパンエフエムネットワーク（JFNC）も声明を発表。「前園真聖が、ロケ中に転倒し、右膝外側半月損傷（全治半年）と診