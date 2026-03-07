第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。栃木・佐野日大の大事な初戦は第5日第3試合で三重に決まった。PL学園で甲子園計6度の優勝、通算58勝の中村順司氏を祖父に持つ中村盛汰主将（3年）は「アルプスが広いので圧迫されるということを聞いてます」と金言を得て「ここからしっかり調整して、自分たちの粘り強い野球ができれば」と初戦を見据えた。元阪神の麦倉洋一監督は