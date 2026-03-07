第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。花巻東（岩手）は第2日第3試合で智弁学園（奈良）と激突する。いきなり優勝経験のある強豪校。巨人などで活躍した古城茂幸氏を父に持つ大翔主将（3年）は「まさか（智弁学園の横を）引くとは思っていなかった」と苦笑いだった。同校OBの大谷、菊池がWBCに出場。佐々木洋監督は教え子の活躍を期待しつつも「今は智弁学園さんで頭が