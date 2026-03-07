DeNAの4年目捕手・松尾が、7日の楽天戦で開幕投手内定の東とバッテリーを組むことになった。“正妻”の山本が入江とのコンビで2軍教育リーグに出場するためで、小杉チーフ投手コーチは「（東と松尾）汐恩のペアを見てみたいし、リスクヘッジとしてオプションを持っておいた方がいい」と説明。公式戦で組んだのは昨年8月27日の阪神戦で途中出場からの2イニングしかなく、松尾は「凄い成績を残している投手なので楽しみ」と目を