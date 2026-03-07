1次ラウンドB組の米国は、6日（日本時間7日）にテキサス州ヒューストンでブラジルとの初戦を迎える。5日（同6日）は会場となるアストロズの本拠地ダイキン・パークで練習を行い、公式会見にも臨んだ。主将のジャッジは「トップ中のトップの選手が国を代表して戦う機会。雰囲気も盛り上がっているし、いい思い出をつくりたい」と話した。昨年60本塁打を放ったローリー、ナ・リーグの本塁打、打点の2冠を達成したシュワバーも