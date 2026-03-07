ドミニカ共和国はニカラグアと6日（日本時間7日）にフロリダ州マイアミで対戦する初戦前日に、主力選手の離脱が決まった。4日のタイガースとの強化試合に「9番・遊撃」で出場したペーニャが、守備の際に右手薬指を骨折し欠場が決まった。所属するアストロズは2週間後に再検査予定と発表。シーズン開幕も微妙な状況だ。アルバート・プホルス監督は会見で、ゲレロ、タティスらを擁する布陣に「自分たちは間違いなくオールスター