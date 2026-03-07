「第98回選抜高校野球大会（19日から13日間、甲子園）」の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われ、春夏通じて聖地初出場の帝京長岡は23日に1回戦で東北（宮城）と対戦することが決まった。芝草宇宙監督（56）にとっては帝京時代の87年夏にノーヒットノーランを達成した相手。12年ぶり6度目出場の日本文理は21日に21世紀枠で出場する高知農と対戦する。幾多の名勝負を生んだ甲子園が、またも粋な演出だ。出場校32校のうち最