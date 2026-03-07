◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日沖縄県琉球GC（6610ヤード、パー72））左手首負傷から復帰したツアー通算12勝の小祝さくら（27＝ニトリ）が13番パー3で今季ツアー1号となるホールインワンを達成した。自身8年ぶり2度目のエースで勢いづき、1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り、通算3アンダーで72位から13位に急浮上。17位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建