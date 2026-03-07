楽天新加入の前田健が、7日のDeNA戦に先発する。同じ対戦だった前回2月22日は2回3安打2失点。静岡・草薙でキャッチボールなどで調整し「しっかり投げられなかったコースもあるので使いどころを変えるなど試していきたい」と語った。広島時代の13年にWBCに出場。4強止まりだったが、2勝でベストナインに選出された。「（藤平）尚真が楽天から一人で行っている。戦っている選手の姿は刺激になりますし、応援します」とエールを送