海外を中心に、未成年者のＳＮＳ利用を制限する動きが強まっている。心身への悪影響が指摘されているためだ。日本も規制する必要はないか、幅広い観点から議論すべきだ。豪州では昨年、ＳＮＳの運営企業に１６歳未満のアカウント取得を防ぐ措置を義務づける「ＳＮＳ利用禁止法」が施行された。インスタグラムやＸ、ユーチューブなどが対象となり、違反企業には最高５０億円の罰金が科される。ＳＮＳのダイエット情報を見続け