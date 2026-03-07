J2新潟は7日に高知とのホーム開幕戦に臨む。リーグ開幕から敵地で続いた4試合を3勝1敗で終え、船越優蔵監督（48）にとってはホーム初采配。6日は聖籠町のアルビレッジでの最終調整を見守り「こんなにうれしくてワクワク、ドキドキすることはない」と声を弾ませた。ケガや体調不良で主力の一部が離脱しているが、船越監督は「いろんな選手にチャンスが来ている。こういう状況だからこそチーム力が試される」と前を向く。守備面