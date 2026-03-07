世界の頂を目指す戦いが、再び始まった。野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で６日、台湾との初戦に臨んだ日本代表「侍ジャパン」。先発の大役を果たした山本由伸投手（２７）の中学時代は内野手だった。投手としての可能性を見いだした恩師は「日本を世界一に導く投球を見せてほしい」とエールを送る。山本投手は中学時代、地元・岡山の硬式チームでは主に二塁手でプレー。だが、宮崎・