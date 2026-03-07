ＴＢＳが６日、都内の同局で春の改編説明会を実施。昨年３月から放送されていた「タミ様のお告げ」（月曜、後９・００）を３月で終了し、「テレビ×ミセス」を後番組としてレギュラー放送することを発表した。「−ミセス」はロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが、豪華アーティストとの歌唱や人気芸人とのコントなど、番組ならではのコラボを繰り広げる初の冠番組。過去２度の特番放送を経て満を持してのレギュラ