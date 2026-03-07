野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（６日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦し、１３―０（七回コールド）で大勝した。台湾は２連敗。豪州はチェコに快勝し、２連勝。日本は７日、韓国戦に臨む。チームの硬さほぐすＷＢＣの第１戦、首脳陣からすれば、主導権を握るために、何としても先取点がほしい。日本は一回の好機で無得点に終わり、初戦