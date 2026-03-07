パレスチナ自治区ガザの戦闘に関する詩が掲載された月刊誌「現代詩手帖」の表紙（思潮社提供）私立灘中の入試問題に使われ話題となった、ガザの戦闘に関する詩を掲載した月刊誌「現代詩手帖」（思潮社）が、7日までに3回増刷された。同社は「複数回の増刷は1959年の創刊以来初めてで、異例の反響だ」としている。特集「パレスチナ詩アンソロジー」が掲載されたのは2024年5月号。ハマスと対立するイスラエル軍の爆撃で亡くなっ