［東日本大震災１５年］復興の岐路＜２＞かつて自宅があった場所には、基礎部分も残っていない。１月下旬、宮城県女川町の阿部とも子さん（７９）は記憶を頼りに跡地を探し、いまも行方がわからない夫・文夫さん（当時７２歳）に手を合わせた。「１５年たっても何となく諦められない。まだ何かの形で帰ってくるんじゃねえかと」２０１１年３月１１日、阿部さんは女川港近くの水産加工場から急いで自宅に戻った。高台へ避難する