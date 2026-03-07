［東日本大震災１５年］明日への道＜２＞母と兄を奪った海が憎らしい。それでも澄み渡った寒空の下、美しいリアス式の海岸が広がる宮城県南三陸町から漁師の小野具大（ともひろ）さん（４６）は船を出す。津波で亡くなった家族の仕事を継いで１５年。操船や水揚げ作業はすっかり板についた。人のつながりや人生の目標を与えてくれたのも海だった。「海の恵みには感謝しないとな」。船上から水平線の先を見つめる。２０１１年３
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 常軌を逸した暴力に向き合う笑顔の行方は―吉田恵輔監督作『四月の余白』ポスター解禁
- 2. 前園真聖氏 番組収録で大けが
- 3. 大谷が超速帰宅 たくさん寝たい
- 4. 小阪由佳 洗脳から覚めた瞬間
- 5. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
- 6. 小川菜摘 次男の「職業」明かす
- 7. 65歳での年金受給は「やめとけ」
- 8. 訃報後メディアが…元相方明かす
- 9. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 10. 白衣着て医師を装いわいせつか
- 1. 65歳での年金受給は「やめとけ」
- 2. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 3. 白衣着て医師を装いわいせつか
- 4. Netflix未契約 WBC味わう方法
- 5. 不倫より許せず 離婚決めた一言
- 6. 新幹線車内で豚まん 551側が回答
- 7. 榊英雄被告 被害の声は40件近く?
- 8. 万引き多すぎ ミニ4駆売場を閉鎖
- 9. 雑木林で裏返しの車 中に遺体
- 10. SANAE TOKEN騒動 逆切れ投稿か
- 1. ロト7 全国売り場初12億円が出た
- 2. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
- 3. 議員と政治家娘YouTuberが結婚
- 4. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
- 5. 堀江氏 突如「クソみたい」激高
- 6. 宝塚市りくりゅう表紙を突貫制作
- 7. 「先に行って」→発進 なぜ違反?
- 8. トイレのニオイ 金運UP邪魔する?
- 9. 「会社ごと潰れて欲しい」と激怒
- 10. トイレとクローゼットに男女遺体
- 1. 米セレブの間で猫嫌いが流行中か
- 2. 米国に驚くべき諜報能力があった
- 3. 中国の台湾侵攻、ありうるのか
- 4. 日本に行って叩かれる韓スター
- 5. TWICE・TXT・Stray Kidsメンバーも過去に寄付…韓国募金団体で“高額寄付者”の個人情報流出
- 6. アジア初 16歳未満のSNS開設禁止
- 7. インフルエンサー憧れの地が一変
- 8. 米&イスラエルのイラン攻撃全貌
- 9. 2NE1が薬物暴露で分裂状態へ 韓
- 10. デマ流した韓国人YouTuber 送検
- 1. 爆売れ Amazonセールの目玉商品
- 2. 自販機の販売事業 撤退が相次ぐ
- 3. ジャングリア沖縄 成否正念場に
- 4. New BalanceがAmazonでセールに
- 5. メルカリに転売ヤーつぶし組出現
- 6. 医師救う ChatGPTのすごい使い方
- 7. ストロー効果で四国の玄関口危機
- 8. 反日デモない 中国政権恐れてる?
- 9. 自販売機 大手が縮小相次ぎ発表
- 10. 政府 国家備蓄石油の放出検討
- 1. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 2. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 3. ahamoで新規契約ができない事象
- 4. 不具合を修正「iOS 18.7.5」提供
- 5. アンダーアーマーがAmazonで半額
- 6. NASAがアルテミス計画を大幅変更
- 7. 備えよう 防災用品が最大48%OFF
- 8. コスパ神 Amazon限定商品まとめ
- 9. UNITED ARROWSがすべて40%OFFに
- 10. BBQにも コールマンが最大64%OFF
- 11. Amazonでボトル飲料が最大半額に
- 12. 家をもっと便利に towerがセール
- 13. カップ麺や袋麺が最大40%OFFに
- 14. THE NORTH FACEが最大45％オフに
- 15. 眠れてる? 快眠グッズが超お得に
- 16. Amazonでチャンピオンが最大半額
- 17. ツルツルになると話題の歯ブラシ
- 18. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
- 19. プレステ5本体もAmazonでSALEに
- 20. 楽天モバイルが約3カ月ぶりにエリアマップを更新！2026年2月16日時点のデータに。現時点ではKDDIの楽天向けローミングサービスは9月30日まで
- 1. 大谷が超速帰宅 たくさん寝たい
- 2. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
- 3. 侍Jベンチ「大谷が大谷してた」
- 4. WBC 侍Jが13得点でコールド勝ち
- 5. 侍J試合後に放送事故寸前の事態
- 6. WBC 大谷から逃げなかった投手陣
- 7. 大谷が強烈な豪打 韓国も絶望的
- 8. 迷走の佐々木朗希 戦力外候補か
- 9. 台湾代表 壮絶な大ブーイングに
- 10. オリ・エスピノーザ 1軍に再合流
- 1. 前園真聖氏 番組収録で大けが
- 2. 小阪由佳 洗脳から覚めた瞬間
- 3. 小川菜摘 次男の「職業」明かす
- 4. 訃報後メディアが…元相方明かす
- 5. ONE OK ROCK 上海公演中止を発表
- 6. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
- 7. 広瀬アリス「IQ3に」発言が物議
- 8. 過去最多? 花粉の飛散が多い理由
- 9. TOKEN騒動「何かを庇ってる」
- 10. 野口五郎 亡き母巡り家族に感謝
- 1. 12年も彼氏いないが…作らぬワケ
- 2. 本当にDAISO? 二度見しそうな品
- 3. ストレスゼロ 40代の名品アクセ
- 4. グラビアタレントが別居婚告白
- 5. 義実家アレルギーに…衝撃発言
- 6. 実はE!? ブラのよくある誤解
- 7. 使い勝手のいいグレーシャツとは
- 8. 春コーデ おしゃれなZARA新作
- 9. ラサーナ 新猛暑対策アイテム
- 10. ミスドの「伝説」12年ぶり復活
- 11. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
- 12. 植毛したい 岡田紗佳が衝撃告白
- 13. 「コールハーン(Cole Haan)」が85周年を記念したルナグランドを限定発売
- 14. 人気給食レシピYouTuber、レシピ不正流用のショックで寝たきり状態に チャンネル終了も発表
- 15. 「俺の支えで妻はホワイト企業で働けてるんだ」妻に搾取されてると主張する夫…その反動で家族を裏切っていいの!?
- 16. 夫「ほぼ冷凍食品じゃん」妻「作っただけエラいじゃん！」文句ばかり言う夫…？ 家事にも給料ほしいんですけど？と言った結果…
- 17. ザラ銀座店が9月6日、最新コンセプトにリニューアルオープン
- 18. 松のや最新クーポンは最大380円引き！公式Xが投稿した最大30％オフの「決算大感謝祭」が激アツ《3月4日開始》
- 19. ミスドに春の風物詩4商品登場へ
- 20. 脱がなかったけどヤンチャな半生