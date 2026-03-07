［東日本大震災１５年］明日への道＜２＞母と兄を奪った海が憎らしい。それでも澄み渡った寒空の下、美しいリアス式の海岸が広がる宮城県南三陸町から漁師の小野具大（ともひろ）さん（４６）は船を出す。津波で亡くなった家族の仕事を継いで１５年。操船や水揚げ作業はすっかり板についた。人のつながりや人生の目標を与えてくれたのも海だった。「海の恵みには感謝しないとな」。船上から水平線の先を見つめる。２０１１年３