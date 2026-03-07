「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第２日」（６日、琉球ＧＣ＝パー７２）左手首故障からの復帰戦となる小祝さくら（２７）＝ニトリ＝は今季ツアー初となるホールインワンを決めるなど６アンダー、通算３アンダーの１３位に浮上した。２０２６年シーズン、記念すべきホールインワン一番乗りは左手首手術を経て８カ月ぶりの復帰戦となった小祝だった。前日は７５と低調なスタートだったが「ちょっとボールか