◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日沖縄県琉球GC（6610ヤード、パー72））ツアー1勝の菅楓華が67で回り3位に浮上した。正確なショットを武器に16番から3連続バーディーを奪うなど同組の佐久間とともにスコアを伸ばし「バーディーチャンスが多く、安定したゴルフだった」と満足そう。前回大会は初日から3日目まで首位を守りながらツアー初優勝に届かず2位に終わった。「リベンジし