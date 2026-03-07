◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）開幕投手最有力の巨人・山崎伊織投手（２７）が６日、オリックスとのオープン戦（京セラＤ）に先発し、４回２安打無失点、無四死球の好投で、万全の仕上がりをアピールした。打線は５回、２番・松本剛外野手（３２）のオープン戦初安打からチャンスメイクすると、Ｂ・ダルベック内野手（３０）が投手強襲の適時内野安打を放って、オープン戦初打点をマーク。新戦力２人