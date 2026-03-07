◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム大阪）オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が「ほぼオール直球」でリベンジに成功した。０―３の８回から６番手で登板し、１回を完全投球。１死から石塚、宇都宮をともに直球で空振り三振に仕留めた。１８球のうち、ストレートは１６球。最速も１５５キロを計測し「やっぱり（球速は）上がるんだな、というのはありました」と一定の手応えを示した。２日に行われたＷＢ