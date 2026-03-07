元ＮＨＫの有働由美子アナウンサーが３０日放送開始のテレビ朝日系新番組「有働由美子の健康案内人！」（月〜金曜・前９時５５分）に出演することが６日、分かった。歳を重ねるにつれ「今まで思いのままに夜更かししたり仕事を詰め込んだりしていたけど、５０代後半に入って毎日どこか身体の不調があらわれるようになった」と実感。「人生１００年時代といわれているのにどうにかしないと…と感じるようになった。同時に、親世