愛知県高校野球連盟は６日、評議員会を行い、２６年度の事業計画が承認された。今夏の第１０８回全国高校野球選手権愛知大会（６月２７日開幕）の決勝戦（７月２８日）が、中日の本拠地・バンテリンドームナゴヤで行われることが決定した。同球場（当時はナゴヤドーム）では０５、０６年にも決勝戦が行われており、愛知大会の会場となるのは０７年以来１９年ぶりとなる。