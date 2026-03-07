西武・平良海馬投手（２６）が負傷後初の実戦登板に臨む。７日のオープン戦・ヤクルト戦（春野）に先発予定。西口監督は「まずはちゃんとできるか確認。どういうピッチングしてくれるか、どれぐらい投げられるか、動きも含めて」と期待を寄せた。５日に開幕したＷＢＣの侍ジャパンメンバーに選出されていた右腕だが、「左ふくらはぎの肉離れ」のため２月１１日に辞退を発表。以降はランニングメニューを控え、ブルペン投球やラ