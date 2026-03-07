◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）第６回ＷＢＣの１次ラウンドＣ組（Ｒ）が６日、行われ、日本は初戦で台湾と対戦。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で出場し、２回１死から先制の満塁弾を放つと、この回２度目の打席でも右前適時打で１イニングで５打点。チームも大会記録を更新する１イニング１０点を奪った。投手陣も先発の山本から計５人が１安打リレー。