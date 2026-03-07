フリーアナウンサー有働由美子（56）が、テレビ朝日系「有働由美子の健康案内人！」（30日スタート、月〜金曜午前9時55分）に出演することが6日、分かった。シニア世代向けの15分間の健康番組で、有働が健康案内人となって、体験しながら、毎日できることを伝える。「50代後半に入って毎日どこか体の不調が現れるようになった」と言う有働。「私も自分で自分のことをごきげんにして、皆さんと1日をハッピーにする朝を作るのが大き