アメリカ軍は6日、イランから攻撃を受けた国が12か国に上ったと発表しました。中東地域を担当するアメリカ中央軍は6日、アメリカとイスラエルによる攻撃を受けて、イランが12か国に対してドローンなどでの攻撃を行ったと発表しました。イランはクウェートやサウジアラビアなどにある米軍基地や大使館などのアメリカの施設に加えて、中東各国の空港やホテルなどの民間施設にもドローンやミサイルなどで攻撃を行っています。アメリカ