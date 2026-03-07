お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）の8日放送回には、48歳の妻と14歳下の夫が登場。さらにスタジオには、21歳長女以外の、27歳長男、23歳次男、18歳次女、16歳三女、5歳四女が勢ぞろいする。【新婚さん】子どもたちも大集合！48歳の妻と14歳下の夫2人の出会いは12年前、夫が21歳、妻が35歳だった頃。夫が働いていた鮮魚店に、レ