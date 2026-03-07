ロックバンドHOUND DOG大友康平（70）が、今年も東京（7〜8日、日本青年館ホール）大阪（20〜21日、東大阪市文化創造館）仙台（4月29日、仙台銀行ホールイズミティ21）で「HOUND DOG LIVE2026 ROLLING 70“ROCK’N’ROLL GOES ON”」を開催する。古希を迎えてもエネルギッシュに歌い続ける大友が、音楽との出会いや思いなど半生を振り返った。【阪口孝志】元日に70歳になった。「考えないようにしてます」と笑う。60歳を迎えたと