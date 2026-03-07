気象台は、午前4時51分に、波浪警報を村上市、佐渡市、粟島浦村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・村上市、佐渡市、粟島浦村に発表 7日04:51時点下越、佐渡では、7日昼前から7日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報7日にかけて注意■三条市□なだれ注意報7日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報7日にかけて注意■新発田市□なだれ注意報7日にかけ