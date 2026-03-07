5日に結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」に生出演。放送終了後、報道陣の取材に応じ、喜びと感謝を語った。この日は番組冒頭で結婚を生報告し、リスナーからは多くのお祝いのメールが届いた。番組内ではあらためて活動の継続を明言。「これからもアイドルとして頑張っていきたい。今回こうして祝福の言葉をいただいてすごくうれしかった。この気持